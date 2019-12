I calciatori del Pescara regalano doni per Natale ai bambini dell'ospedale di Pescara - FOTO

Grande successo e tanta emozione per l'iniziativa promossa ieri dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Pescara, in collaborazione con i tifosi del Pescara calcio del quindicinale "La Voce dei Pescaresi-Vecchia Guardia" che ha portato quattro giocatori biancazzurri nei reparti dell'ospedale di Pescara di oncoematologia pediatrica, pediatria e chirurgia pediatrica.

Balzano, Cisco, Di Grazia e Drudi assieme all'assessore Di Nisio e al consigliere e capogruppo Udc Pignoli, hanno portato doni ai piccoli pazienti dei reparti in occasione del Natale. I regali sono stati acquistati grazie al contributi del Comune ed alla raccolta avviata dai tifosi stessi, con gadget, magliette, cappellini, zaini e sciarpe, oltre a scalda biberon, bavaglini, porta tablet per il reparto.

Pignoli si è detto soddisfatto dell'iniziativa spiegando che l'obiettivo è anche quello di dimostrare come vengono spesi i fondi del sociale:

Questa mattina nei reparti che abbiamo visitato abbiamo potuto toccare con mano cosa sia il dolore e questo ci ha toccato. Vedere questi piccoli lottare per la vita ci ha veramente toccato. Donar loro qualche sorriso è stato il regalo più bello che si poteva fare a questi bambini. Ma non ci fermeremo qui perché abbiamo già fissato una serie di visite in altri reparti e in altre istituzioni così come abbiamo concordato con l'assessore Di Nisio che voglio ricordare, rappresenta in Giunta l'Udc.

A breve, fa sapere Pignoli, sono in programma altre iniziativa per il 2020, mentre l'assessore ha aggiunto che il Comune ha voluto regalare 10 minuti di gioia, un sorriso ed un abbraccio per essere al fianco di chi soffre.