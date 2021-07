VIDEO | Zona gialla, Marsilio al Tgcom24: "Considerare l'impatto sugli ospedali"

Ecco lʼintervento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi al Tgcom24 in merito alla zona gialla. Il governatore, reduce dalla prima riunione della conferenza delle Regioni, in diretta dall'Aquila dice senza mezzi termini che per questa eventualità è opportuno guardare anche all'impatto sugli ospedali "come parametro principale da tenere in considerazione".

Domani mattina alle ore 9, ha poi spiegato Marsilio, "cercheremo di concludere questa discussione e di arrivare a una posizione unitaria da proporre al governo". Ma Marsilio ha detto la sua anche sul monitoraggio anti Covid dei passeggeri all'aeroporto di Pescara, spiegando che in Abruzzo "abbiamo inasprito i controlli".