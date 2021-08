VIDEO | 'We love fest - Pescara music festival', ecco lo spot ufficiale della manifestazione

Vi presentiamo lo spot ufficiale del "We love fest - Pescara music festival", la manifestazione musicale che si terrà allo stadio del mare dall'11 al 28 agosto. Questo messaggio pubblicitario passerà da domani in filodiffusione sulla riviera.

Uno spot realizzato "in casa", poiché la consigliera comunale Zaira Zamparelli ha prestato la propria voce per questa iniziativa fortemente voluta dall'assessorato al turismo. Il video invita ad andare a vedere i concerti in sicurezza e spiega come si può prenotare. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero.