VIDEO | La polizia combatte il cyberbullismo, incontro con gli studenti per 'Una vita da social'

Ritorna a Pescara, in presenza, "Una vita da social", la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il ministero dell’istruzione nell’ambito del progetto Generazioni Connesse.

Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco dei ragazzi per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime. Il truck informativo è stato presente oggi a Pescara, in piazza della Repubblica.

