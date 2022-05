VIDEO | Violenza sulle donne, Diana Di Meo: "Denunciare è la cosa che più mi ha aiutata"

“Denunciare è la cosa che mi ha aiutata di più”. Con queste parole Diana Di Meo, la 22enne vittima di revenge porn che il coraggio di farlo lo ha trovato, si rivolge a tutte le donne che subiscon violenza invitandole a denunciare i loro persecutori. Parole che la Di Meo ha pronunciato a margine della proiezione svoltasi oggi all'Aurum del cortometraggio “Amore in codice rosso”. Cortometraggio voluto dalla commissione pari opportunità della Regione Abruzzo che vede l'attrice Tiziana Di Tonno raccontare la vera storia di violenza subita da una donna che alla fine si è fatta avanti e che ha così riscattata la sua vita e quella dei suoi figli. Alla Di Meo chiediamo se si è mai sentita protagonista della cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, fenomeno per cui chi la violenza la subisce finisce per essere la persona sottoposta ad una sorta di pubblico processo. “In un primo momento gli unici messaggi che ricordo sono 'Diana cosa hai fatto, cos'hai combinato, cosa è successo'. A distanza di mesi posso dire che non ho fatto nulla di illegale, nessun reato: mi sono solo divertita nel mio privato: Devo dire che dopo tante critiche ho ricevuto anche tanto sostegno e solidarietà dalle persone”.

Denunciare, purtroppo, è ancora oggi difficile: il 72 per cento delle vittime (dati Eures 2020) non lo fa nonostante una donna ogni tre giorni sia vittima di femminicidio. Ecco che allora il cortometraggio diretto da Antonio di Loreto e la Di Meo a portare la sua testimonianza, diventano un messaggio a quelle donne che temono tanto i loro aguzzini da rimanere in silenzio. “Denunciare è la cosa più giusta da fare – aggiunge Di Meo -. Non mi sento di dire che è la prima cosa che ho fatto perché non è vero”, sottolinea ricordando quelle prime due settimane in cui si è chiusa in casa “per vergogna” fino a quando non ha deciso di andare da sola alla polizia “che mi ha accolta a braccia aperte e mi ha aiutata immediatamente”. “C'è stata vergogna – ribadisce -, ma è la cosa che mi ha aiutata di più”. Alla proiezione di oggi hanno preso parte oltre alla presidente della commissione pari opportunità della Regione Abruzzo Franca D'Agostino, anche l'assessore regionale alla sanità e pari opportunità Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci, Laura Di Filippo, docente di criminologia dell'università di Teramo, il procuratore aggiunto di Pescara Anna Rita Mantini, il funzionario del ministero della giustizia Annita Vesto, la consigliera regionale e componente dell'ufficio di presidenza Sabrina Bocchino (Lega) e l'onorevole Anna Rita Tateo, segretario di presidenza della Camera, oltre che membro della commissione giustizia.

