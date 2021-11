VIDEO | Violenza contro le donne, 400 interventi della questura da inizio anno

Il questore di Pescara, Luigi Liguori, nel presentare l'iniziativa prevista domani, 25 novembre, fornisce i dati degli interventi eseguiti da inizio anno per la violenza di genere. Fenomeno in preoccupante ascesa

Il questore di Pescara, Luigi Liguori ha tenuto un'importante incontro in occasione della imminente ricorrenza della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

E ha illustrato le attività di polizia a riguardo, facendo anche un bilancio della situazione sul territorio.

Questa ricorrenza è stata istituita dall'assemblea generale delle Nazioni unite, tramite la risoluzione risalente alla fine del 1999.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi e le organizzazioni internazionali a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

In questo senso, la questura di Pescara ha organizzato per domani mattina (giovedì 25 novembre) un incontro informativo con studenti e cittadinanza in piazza Salotto. Sarà presente il team degli operatori del "Camper rosa", con i colori della Polizia di stato, che da diversi anni rappresenta il simbolo delle iniziative sul tema svolte nei luoghi di maggiore aggregazione (scuole, piazze, mercati, ecc.).

Questi i fati statistici relativi ai reati da "Codice Rosso" dall'1 gennaio al 20 novembre e la differenza tra 2021 e 2020 in provincia di Pescara:

Reato di maltrattamenti in famiglia

Anno 2021: 75 Pescara e 69 Provincia = totale 144

Anno 2020: 69 Pescara e 67 Provincia = totale 136

Reato di atti persecutori (Stalking)

Anno 2021: 55 Pescara e 110 Provincia = totale 165

Anno 2020: 36 Pescara e 37 Provincia = totale 73

Reato di violenza sessuale

Anno 2021: 6 Pescara e 6 Provincia = totale 12

Anno 2020: 3 Pescara e 3 Provincia = totale 6

Queste le persone tratte in arresto in flagranza di reato o nei confronti delle quali sono state eseguite misure cautelari per il reato di maltrattamenti in famiglia:

Anno 2021: Pescara 38; Provincia 36 = totale 74

Anno 2020: Pescara 34; Provincia 21 = totale 55

Persone tratte in arresto in flagranza di reato o nei confronti delle quali sono state eseguite misure cautelari per il reato di atti persecutori (Stalking):

Anno 2021: Pescara 28; Provincia 33 = totale 61

Anno 2020: Pescara 28; Provincia 23 = totale 51

Persone tratte in arresto in flagranza di reato o nei confronti delle quali sono state eseguite misure cautelari per il reato di violenza sessuale:

Anno 2021: Pescara 2; Provincia 6 = totale 8

Anno 2020: Pescara 1; Provincia 3 = totale 4

Copyright 2021 Citynews