VIDEO | L'attore internazionale Vincent Riotta in visita all’Agbe di Pescara

Tra qualche giorno lo vedremo al cinema nell’atteso film di Ridley Scott “House of Gucci”, dove sarà al fianco di Lady Gaga per interpretare il padre di Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci. La sua è una carriera lunghissima, fatta di film e serie tv di grande successo internazionale, ma ieri, prima di ripartire per la promozione dell'attesa pellicola, è arrivato all'Agbe di Pescara per conoscere da vicino tutte le attività svolte, visitare la casa alloggio e capire difficoltà e necessità dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Vincent Riotta si trovava in città perché aveva appena finito di tenere un workshop di recitazione a Spoltore. Con grande sensibilità, dolcezza e anche un po’ di timore, ha visitato il day hospital incontrando sia lo staff medico che i piccoli pazienti. È stato bello scoprire da vicino l’aspetto più emotivo e profondo di Riotta, che è riuscito a comprendere il senso e lo spirito che muovono l’Agbe, regalando sorrisi e allegria a tutti con la generosità e il talento che lo contraddistinguono. "Gli vogliamo rivolgere un sentito grazie - scrive l'Agbe - per aver donato il suo tempo e la sua positività a tutti".