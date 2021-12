VIDEO | Inaugurato in piazza Salotto il Villaggio di Babbo Natale fra divertimento e solidarietà

Inaugurato il “Villaggio di Babbo Natale”, l’allestimento che ha sede in piazza della Rinascita per rendere ancora più suggestiva l’immagine del centro cittadino in questo periodo festivo. L’iniziativa rientra nel programma dei "Babbo Natale days". Tra gli eventi collaterali, anche un talent show in piazza dove sarà assegnato il titolo di Babbo Natale dell'anno e iniziative di solidarietà in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (comitato regionale Abruzzo).

Presenti all’inaugurazione: il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese, l'assessore alle politiche di sostegno alla disabilità Nicoletta Di Nisio, il direttore della manifestazione (per l’associazione Apat) Claudio Marastoni.

