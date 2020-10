La vigilessa di Pescara Monica Campoli protagonista a "Forum" [VIDEO]

Una causa basata su un rapporto burrascoso tra due sorelle e culminata con una richiesta di risarcimento per danni morali, ingiurie e stalking. Il dibattimento, tratto da una storia vera, è stato interpretato da attori e comparse che negli studi Mediaset di Roma hanno dato vita ad una animata trasmissione.

La puntata di ieri de "Lo sportello di Forum", andata in onda su Rete 4, ha avuto tra i protagonisti un'agente in servizio al comando di polizia municipale di Pescara. Si chiama Monica Campoli e davanti al Giudice e alla conduttrice Barbara Palombelli, si è prestata al gioco di recitare il ruolo di sorella della controparte, trascinata in tribunale per una annosa bega familiare, fatta di invidie, gelosie e tradimenti. Nel mezzo di questa storia, due gemelli omozigoti che sono i rispettivi consorti delle sorelle litigiose.

L'accusa principale è che dal rapporto incestuoso con il cognato possa essere nata la piccola Annamaria, ma in questi casi la prova del Dna non scioglie il dubbio. Ne viene fuori un battibecco divertente con un finale a sorpresa. Tra gli ospiti del popolare tribunale televisivo, anche la "iena" Filippo Roma che nell'occasione ha presentato il suo libro "Boomerang". Per la vigilessa si è trattata di una esperienza simpatica, basata molto sull'improvvisazione. Questo è il link per rivedere la puntata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La puntata di Forum qui: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/forum/mercoledi-21-ottobre-rete-4_F309987001002801