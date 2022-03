VIDEO | Ucraina, anche la guardia di finanza invia aiuti ai profughi

Un applauso fragoroso per ringraziare gli uomini della guardia di finanza che oggi hanno consegnato beni di prima necessità, cibi a lunga conservazione e medicine, a don Dimitri perché vengano consegnati ai profughi ucraini. Un momento di condivisione, dolore e speranza quello che si è vissuto oggi nella chiesa Santissimo Sacramento per l'adorazione di via dei Bastioni dove tanti ucraini, da tempo in Italia, si sono riuniti pregando, cantando al Signore e intonando l'inno. Non sono mancate le lacrime perché il cuore è lì dove oggi piovono bombe. “Abbiamo in questi giorni assistito ad un moto spontaneo da parte dei nostri finanzieri nel voler essere vicini a chi è in difficoltà. Un gesto concreto e di solidarietà, di fratellanza e, visto che siamo in chiesa, un gesto di carità”. A ringraziare lui e tutti i presenti, don Dimitri che ha auspicato il ritorno alla pace.

Copyright 2022 Citynews