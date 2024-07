VIDEO | Kasia Smutniak al Flaiano Film Festival: "non tutti i muri possono essere valicati"

Jeans e camicetta bianca, il nuovo taglio di capelli e un sorriso timido a chi la attende all’ingresso del cinema teatro Sant’Andrea per un’intervista. Kasia Smutniak, regista del docufilm “Mur”, ma anche attrice, mercoledì 3 luglio arriva poco prima delle 20 a Pescara, in occasione del Flaiano Film Festival. Sta girando un film con Ferzan Özpetek, ma accetta «con entusiasmo», dice la presidente Carla Tiboni, «l’invito nella città adriatica». La proiezione del suo documentario, in sala, non è ancora terminato quando la regista scende dall’auto. Nel frattempo, davanti alle telecamere, risponde accuratamente e senza alcuna fretta, alle domande dei cronisti.

«La mia avventura con questa storia nasce con la profonda necessità di dover raccontare qualcosa che non voleva essere raccontato», rivela. «È stato molto difficile realizzare questo documentario. Ho inventato varie identità, come per esempio la giornalista, per poter accedere a una zona vietata perfino ai cronisti. Parlo appunto della zona rossa, un luogo militarizzato. Ho girato molto con il telefonino, un mezzo fantastico che mi ha permesso di passare inosservata. È stato difficile entrare nella rete degli attivisti, delle persone che operano al confine».

“Mur” (vincitore del Nastro d’Argento documentari 2024 assieme a “Io, noi e Gaber”, di Riccardo Milani, direttore del Flaiano Film Festival) è stato girato in Polonia, paese natale di Kasia Smutniak. Una sorta di diario di viaggio che attraversa vari muri: da quello del ghetto ebraico, di fronte al quale la regista è cresciuta, a quello costruito dal governo polacco sul confine con la Bielorussia per non permettere ai migranti provenienti dalla Siria di raggiungere il Paese.

«Partendo dalla guerra in Ucraina ho avuto modo di differenziare i muri: da una parte l’umanità e l’accoglienza, dall’altra il respingimento», sottolinea. «Abbiamo aperto le porte ai rifugiati in fuga, ma altri rifugiati non riusciamo a vederli allo stesso modo. C’era qualcosa che mi mancava e quella differenza era già un muro che avevo la necessità di raccontare con questo film», conclude.

Poi sale sul palco. In sala il pubblico applaude e rivolge le sue domande. Il finale del docufilm è aperto, ma tante sono le riflessioni che ne scaturiscono.

