VIDEO | La rassegna dedicata alla scienza anima Villa Sabucchi. Ora c'è anche la targa intitolata a Margherita Hack

Disegni realizzati con pigmenti antichi, esperimenti, giochi ed esposizione di progetti di ricerca. C’è tutto questo nei vari stand, allestiti al parco di Villa Sabucchi, nella giornata del 14 maggio. Si tratta della XVII edizione di Scienza under 18, la rassegna di comunicazione scientifica che anima la città con una serie di eventi destinati agli studenti e alla cittadinanza. La novità di quest’anno è rappresentata dall’affissione della targa intitolata all’astrofisica Margherita Hack, proprio nel piazzale della Torre, che si trova nel cuore centrale del parco.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Pescara Gianni Santilli, il Magnifico Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” Liborio Stuppia, la presidente di Su18 Pescara per l’Abruzzo, Carla Antonioli, Rosanna Buono, dell’ufficio scolastico provinciale e Margherita Cordova, in rappresentanza della Laad, che gestisce Villa Sabucchi. Tra i presenti anche la professoressa Elisabetta Di Mauro, coordinatrice di Ateno per la notte europea dei ricercatori.

«Colgo l’occasione per invitare gli studenti del Mibe, che estraggono i colori dalle piante naturali, alla notte del 27 settembre prossimo», annuncia Di Mauro.

Liborio Stuppia sottolinea il cambio di rotta, avvenuto negli ultimi anni. «Sempre più donne si avvicinano al mondo della scienza e della ricerca e lo dimostrano anche i numeri delle giovani studentesse universitarie che si iscrivono alle facoltà scientifiche, da Medicina a Ingegneria», precisa.

«Questa manifestazione appassiona i ragazzi da ben 17 anni, quando ho scommesso su una rassegna, inserita ora nel festival nazionale dello sviluppo sostenibile 2024», afferma Carla Antonioli, che aggiunge: «Margherita Hack non è stata solo una scienziata, ma una donna che ha difeso i diritti umani delle donne ed è stata sempre libera di scegliere».

Hanno aderito l’istituto comprensivo 7, la scuola primaria Nostra Signora, la scuola Masci di Francavilla al Mare, l’istituto tecnico statale Acerbo, il liceo artistico musicale e coreutico Misticoni, il liceo classico Gabriele D’Annunzio e il liceo scientifico Da Vinci. Presenti anche i piccoli allievi del Nido D'Oro.

