VIDEO | La Regione vince un premio al Festival internazionale del giornalismo per un video sullo sviluppo rurale

La Regione Abruzzo ha ottenuto un importante riconoscimento grazie al premio ricevuto a Perugia nell’ambito del concorso per il Festival internazionale del giornalismo dove sono state premiate le produzioni video dello sviluppo rurale realizzate dalle Autorità di Gestione Feasr delle Regioni e Province autonome italiane. L’iniziativa è promossa dalla Regione Umbria e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

La seconda edizione di ‘RuralCiak’ si è svolta nella Sala dei notari alla presenza della Rappresentanza della commissione Ue in Italia, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità Alimentare e delle foreste, delle autorità di gestione di Regioni e Province autonome italiane. Sono state decretate le Regioni vincitrici del concorso, scelte ad insindacabile giudizio da una giuria tecnica di qualità di altissimo profilo, costituita da professionisti del cinema/regia, del mondo dell’informazione e delle istituzioni Ue.

La cerimonia di premiazione ha visto protagonista il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo che ha ricevuto, con la Direttrice del dipartimento, Elena Sico il premio RuralCiak giovani riconosciuto da una giuria di giovani studenti provenienti dalle Università di tutta Italia. Il premio è stato consegnato da un giovane, rappresentante della giuria dei giovani universitari. L'assessore e vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente:

“È un onore per l’Abruzzo essere riconosciuto per le sue produzioni video sullo sviluppo rurale. Questo premio conferma il nostro impegno nel valorizzare le nostre risorse agricole e promuovere lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità rurali. Ringraziamo la giuria di giovani studenti per questo prestigioso riconoscimento e continueremo a lavorare per un futuro agricolo di sviluppo ancora più promettente per la nostra regione. Siamo determinati a perseguire con ancora maggiore impegno la nostra missione di promuovere uno sviluppo agricolo che sia sostenibile e in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo, per rendere i territori più accoglienti, più attraenti e più sostenibili”.

Nel video emozionale “Abruzzo Terra Fertile” la voce narrante di un giovane agricoltore abruzzese racconta la sua terra e il suo impegno. L’incipit è impreziosito da una citazione di Ennio Flaiano che, con la potenza evocativa delle sue parole, restituisce un’immagine suggestiva della nostra terra. Mentre scorrono immagini spettacolari dell’Abruzzo, il giovane prosegue la narrazione sottolineando il suo legame con il territorio e come, nel suo impegno per la ruralità, ha trovato al suo fianco un alleato: il Programma di sviluppo rurale, di cui condivide missione e visione. La conclusione del video è dedicata agli imprenditori agricoli abruzzesi che sono stati beneficiari di alcune sottomisure del Programma.

La direttrice del Dipartimento Elena Sico, ha inoltre partecipato in qualità di relatrice al dibattito tenutosi all’interno del concorso sul tema: “Riflessioni: la bellezza del paesaggio rurale italiano e le politiche europee, nazionali e regionale a salvaguardia dei territori”