VIDEO | Uso consapevole del web: siglato il protocollo. Don Coluccia: "La vita è stupefacente, non le sostanze"

A partire dal prossimo anno scolastico 2024-2025 verranno organizzati degli incontri con gli studenti delle medie, ma anche delle superiori, sull’uso consapevole della tecnologia e dei social. Sarà l’ufficio scolastico regionale a selezionare i plessi in cui potranno essere realizzati dei progetti specifici, con il diretto coinvolgimento dei ragazzi. Gli incontri formativi saranno tenuti dalla polizia postale, ma anche da sociologi e psicologi, grazie al supporto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. È il frutto di un protocollo d’intesa di educazione digitale sottoscritto a Pescara, giovedì 11 luglio, dal prefetto Flavio Ferdani, dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila David Mancini e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Massimiliano Nardocci. L'obiettivo è quello di consolidare utili percorsi formativi e informativi tesi a contrastare le insidie del web tra gli adolescenti. Un'iniziativa in cantiere da tempo, ma che si è concretizzata rapidamente per via dell'omicidio di Christopher Thomas Luciani.

Tra i presenti anche Don Antonio Coluccia, sacerdote impegnato nella lotta alle mafie. Nelle scorse settimane ha partecipato anche al funerale di Christopher Thomas Luciani, ucciso a 16 anni per un debito di droga. «La vita è stupefacente, non le sostenze», dice parlando di quanto è difficile per i più giovani riuscire ad allontanare ciò che rendi forti e coraggiosi solo apparentemente.

E sull’iniziativa specifica della prefettura dice: «il mondo del web non è sempre reale, quindi si cerca di mettersi in mostra, di filmare e di tracciare i momenti della nostra vita. Nella vita dei ragazzi, però, vi sono dei momenti riservati. I mezzi di comunicazione sono importantissimi. Oggi non si può pensare di vivere senza l’uso del web, ma è giusto avere un’educazione adeguata anche per questo utilizzo. In diverse città abbiamo sentito parlare di baby-gang, ragazzi che si mettono insieme, che sono affascinati dalla violenza e che decidono di scegliere una preda su cui sfogare la propria rabbia. Noi abbiamo il dovere di far comprendere a questi giovani che, innanzitutto Tic Toc è un canale di comunicazione bellissimo, ma se utilizzato per fini violenti, diventa estremamente pericoloso. L’uso consapevole ha quindi bisogno di un accompagnamento da parte degli adulti. I ragazzi non leggono più. Hanno bisogno di noi e vanno ascoltati». Poi un accenno alle parole dell’Arcivescovo Tommaso Valentinetti nell’omelia per Christopher, ucciso il 23 giugno scorso: «ha parlato di responsabilità e di lebbra. Attenzione, la droga non è una conseguenza ma una causa in alcune zone e quartieri della città. Le piazza di spaccio vanno abitate dai cittadini onesti, dalla positività. Bisogna far capire ai clan che loro, in realtà, non contano nulla». Per Don Antonio Coluccia, bisogna saper offrire delle alternative, delle possibilità, quindi attività sportive, biblioteche, luoghi di incontro culturali, oratori.

Copyright 2024 Citynews