VIDEO | Protesta in viale Marconi, centinaia di persone in strada: cori contro sindaco e assessore [FOTO]

Centinaia di persone sono scese in strada per il corteo di protesta che si è tenuto lungo viale Marconi, dall'incrocio con viale Pepe fino a piazza Unione a Pescara.

Residenti, commercianti ma anche persone che non vivono e lavorano nella zona sono scesi in strada per dimostrare la loro contrarierà a un progetto che ha stravolto la viabilità e la vibilità della zona.

Le accuse, rivolte all'amministrazione comunale, e in particolare al sindaco Carlo Masci e all'assessore al Commercio, Alfredo Cremonese, sono quelle di non aver ascoltato le ragioni di chi, non da oggi, si lamenta e protesta.

Cori particolarmente accesi sono stati rivolti proprio nei confronti del primo cittadino e dell'assessore con delega al Commercio e al Turismo. L'eliminazione dei parcheggi è il nodo principale del contendere, visto che adesso chi vive ha difficoltà a fare rientro in casa e i negozi non vedono più quei clienti che erano ormai abituali. Viene ribadito anche il discorso relativo alla minore sicurezza della strada attuale e i diversi incidenti che si sono verificati nelle ultime settimane starebbero a testimoniarlo. La richiesta è sempre la stessa ovvero quella di rivedere il progetto. Insieme ai manifestati anche diversi esponenti politici come i consiglieri regionali del Pd, Antonio Blasioli e Silvio Paolucci, il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del M5s e numerosi consiglieri comunali di opposizione.

Copyright 2022 Citynews