VIDEO | Sale la protesta contro i sensi unici a Villa Verrocchio e Villa Canonico di Montesilvano: "Il Comune ascolti le nostre proposte"

Il comitato dei residenti e commercianti della zona fra via Emilia, via Lazio e via Chieti ha raccolto centinaia di firme per chiedere il ripristino del doppio senso: "Le attività commerciali stanno morendo, così la viabilità è anche pericolosa"

Ritornare al doppio senso di marcia e ripristinare la precedente viabilità nella zona fra via Emilia, via Lazio e via Chieti a Montesilvano, e soprattutto ascoltare le istanze e le proposte dei cittadini e commercianti che vivono un incubo da quando il Comune ha modificato i sensi di marcia in quella zona. Ha raccolto centinaia di firme di cittadini e commercianti la petizione lanciata dal comitato Elc che si è ritrovato oggi per illustrare pubblicamente le problematiche vissute dopo l'istituzione della nuova viabilità, da qualche mese, nei quartieri di Villa Verrocchio e Villa Canonico, una zona cruciale della città di Montesilvano considerando anche la vicinanza con il lungomare.

Presenti fra gli altri, il presidente del Comitato Elc Mauro Di Cola, il vicepresidente del comitato Benito Olivieri, il segretario del comitato, Simone Cilli (operatore economico di quartiere), e l'architetto Giuseppe Di Giampietro,

presidente del Comitato Saline Marina Pp1 Montesilvano, consulente tecnico in materia di mobilità sostenibile. Una prima istanza, che risaliva al giugno 2022, aveva raccolto un centinaio di firme mentre, come spiega il presidente Di Cola, da novembre ad oggi sono oltre 400 le persone (fra cittadini anche non residenti nella zona, residenti e commercianti) che hanno voluto sostenere la richiesta non solo di ripristinare il doppio senso che era in vigore fino all'autunno, ma soprattutto di ascoltare ed incontare, da parte dell'amministrazione comunale, i rappresentanti del comitato e i commercianti per aprire un dibattito al fine di trovare una o più soluzioni che possano risolvere la problematica.

Di Cola ha evidenziato, infatti, come l'attuale assetto viario con i sensi unici e i cambi di senso attivati dalla giunta De Martinis che avrebbe agito senza alcuna apertura di dialogo con il quartiere, la zona si è di fatto desertificata creando invece problemi di traffico per l'immissione lungo le uniche direttrici principali rimaste, ovvero il lungomare e la Nazionale Adriatica:

"Da privato cittadino il 5 dicembre ho richiesto l'accesso agli atti per conoscere lo studio ed il piano di viabilità. Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta. La situazione non solo è diventata drammatica per la maggior parte delle attività commerciali che hanno visto crollare i propri fatturati in quanto molti clienti hanno difficoltà soprattutto nelle ore di punta a potersi fermare davanti ai negozi ed esercizi e quindi scelgono di andare a fare gli acquisti altrove. Solo una parte dei residenti del quartiere resiste e continua a comprare nei negozi di vicinato. Poi abbiamo anche il paradosso che altre strade a differenza di via Emilia, via Lazio e via Chieti sono rimaste a doppio senso dove le condizioni invece non lo consentono: parliamo ad esempio di via Torino, via Napoli, via Genova.Visto che nelle tre direttrici principali è stato sollevato invece il problema del passaggio delle ambulanze dopo il rifacimento ed ampliamento dei marciapiedi, vorremmo capire in queste ultime tre traverse un'ambulanza come può transitare agevolmente. Infine ci siamo accorti di un altra stranezza: in via Calabria non è stata posta in essere la segnaletica di strada a senso unico direzione mare monti, ma oggi la via è priva di segnaletica generando confusione".

L'architetto Di Giampietro sottolinea come anche a livello generale a Montesilvano non venga rispettato il principio (anche delle norme europee) della partecipazione attiva dei cittadini e dei portatori d'interesse come i commercianti, e dunque non è accettabile che l'amministrazione comunale abbia agito senza coinvolgere i diretti interessati.

"Partecipazione, pianificazione e la nascita della grande città con la Nuova Pescara. Questi interventi sono stati realizzati con superficialità e anche forse senza competenze. Se questa scelta è stata fatta in virtù della chiusura estiva del lungomare, e dunque per creare con i sensi unici un'alternativa, non è quella l'opzione valida ma abbiamo a disposizione la strada parco, dove finalmente dopo decenni la politica deve prendere decisioni. La viabilità oggi va considerata nell'ambito del Pums, Piano urbano di mobilità sostenibile che non è stato realizzato da trent'anni. Lungo quelle strade ci sono anche tre scuole, ed anche qui occorre un assetto speciale e dedicato per evitare incidenti e pericoli per l'utenza debole come pedoni, bambini, biciclette e simili. Con il restringimento della carreggiata si è poi proceduto alla realizzazione di una pista ciclabile tramite una semplice striscia, un'altra superficialità. Se si prosegue così siamo ad un livello angosciante. Questo quartiere poi fa parte di una mobilità più grande e generale che comprende Pescara ma anche Silvi, in vista anche della nascita della Nuova Pescara. Ecco dunque che occorre decidere gli assetti della viabilità in modo organico, con uno sguardo complessivo per una città che complessivamente avrà 200 mila abitanti."

Presenti anche diversi commercianti della zona, fra cui Simone Cilli che gestisce una macelleria che spiega come il nuovo assetto della viabilità abbia praticamente fatto scappare i suoi clienti, che hanno abbandonato la zona per la difficoltà nell'immettersi in quell'area e nell'uscire verso le strade principali. Senza contare i problemi per i camion e mezzi più grandi dei fornitori che hanno problemi nel circolare e fermarsi anche per la presenza delle vetture parcheggiate.

Il comitato, Di Giampietro e i commercianti chiedono dunque prima di tutto di essere ascoltati e di poter avere un incontro con il sindaco De Martinis e l'amministrazione comunale, sottoponendo le proposte da poter attuare, come ad esempio il ritorno al doppio senso di marcia con zona residenziale, ovvero limite di velocità di 30 km/h.

