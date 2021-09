VIDEO | Anche in piazza Salotto arriva la protesta dei dipendenti della Riello di Cepagatti

In tutto, lo ricordiamo, sono 71 i lavoratori che rischiano di rimanere a casa a causa della delocalizzazione della produzione imposta dalla proprietà

Manifestazione di protesta anche a Pescara dei lavoratori della Riello di Villanova di Cepagatti contro i licenziamenti annunciati dall'azienda facente parte della statunitense Carrier.

Il primo settembre è stata data comunicazione ufficiale dei licenziamenti di 71 lavoratori dello stabilimento di Villanova di Cepagatti, e il trasferimento di 19 addetti alla ricerca e sviluppo nelle sedi di Lecco e Legnago.

L'azienda, hanno denunciato i sindacati, ha di fatto deciso di impoverire un territorio già martoriato con la Regione Abruzzo che al tavolo di confronto ha parlato di una decisione inaccettabile da parte dell'azienda, mettendo sul tavolo incentivi per il mantenimento dei livelli occupazionali oltre ai finanziamenti previsti nella programmazione 2020/2027 dalla Regione Abruzzo per le imprese che non delocalizzano e investono sul territorio. Ma nonostante questo, la Riello ha ribadito la sua scelta strategica di licenziare e di delocalizzare, anche all'estero.

