Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Protesta dei rider in piazza Salotto, Tersigni (Cgil-Nidil): "Chiediamo maggiori garanzie e tutele"

Manifestazione di protesta dei rider in piazza Salotto a Pescara nel pomeriggio odierno, venerdì 26 marzo per denunciare le condizioni di lavoro non ritenute adeguate