VIDEO | Protesta dei professionisti delle Scienze Motorie: "Grave impedirci di lavorare"

Anche i professionisti delle Scienze Motorie sono scesi in piazza Salotto per protestare contro le restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lo scorso 24 ottobre.

Non ritengono corrette le limitazioni decise dal governo per un settore che si occupa di attività motorie e dunque di benessere delle persone.

In molti casi questi professionisti si occupano di persone con patologie che hanno necessità di essere seguiti costantemente sul piano fisico. «Siamo in piazza per dimostrare semplicemente ai nostri governanti, che ormai da decenni sono ciechi rispetto all'importanza dell'attività fisica. Parliamo di esercizio fisico adattato e non semplicemente di sport».

