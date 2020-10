VIDEO | Da piazza Muzii parte la protesta dei gestori dei locali e degli imprenditori: "Vogliamo lavorare rispettando le regole"

Prima di una lunga serie di manifestazioni quella che si è tenuta alle 18 di oggi in piazza Muzii da parte dei gestori di negozi, pub, ristoranti, palestre, sale scommesse, sale bingo che protestano contro il nuovo dpcm del Governo che impone la chiusura alle 18 dei pubblici esercizi con la sola possibilità di effettuare consegne d'asporto fino a mezzanotte. Mercoledì ci sarà una nuova mobilitazione in piazza Salotto.

Sulla scalinata del mercato coperto si sono susseguiti diversi commercianti, esercenti e partite iva che hanno raccontato le loro storie di difficoltà causate dall'emergenza Coronavirus e dai conseguenti decreti governativi

Massiccia la presenza delle forze dell'ordine con polizia, carabinieri e polizia municipale che stanno presidiando l'area. Ma la manifestazione si è svolta in maniera pacifica alla presenza di centinaia di persone. Hanno parlato i titolari delle attività colpite dal nuovo decreto chiedendo di poter tornare a lavorare rispettando le regole come è già accaduto da maggio in poi, evidenziando come questa nuova stretta porterà inevitabilmente alla chiusura di decine di attività in città in mancanza di tutele concrete ed immediate.