VIDEO | La protesta degli operatori socio sanitari: "Senza tutele non possiamo fronteggiare il Covid-19"

Sono scesi nuovamente in piazza a distanza di mesi dalla prima volta gli operatori socio sanitari e gli addetti dei servizi mensa e pulizia che lavorano negli ospedali pubblici tramite gli appalti delle cooperative e delle società.

Questi lavoratori non si sentono tutelati e tornare a lanciare il grido d'allarme sulle promesse disattese da parte della Regione Abruzzo e dell'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì.

La manifestazione di protesta è andata in scena questa mattina, lunedì 26 ottobre, in via Conte di Ruvo a Pescara davanti alla sede dell'assessorato. Bandiere, striscioni e t-shirt per chiedere la giusta attenzione e quelle tutele senza le quali gli operatori socio sanitari non potranno fronteggiare la seconda ondata del Covid-19 (Coronavirus).

