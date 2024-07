VIDEO | Primo consiglio, convalida degli eletti e comunicazione sui componenti della Giunta tra le polemiche

La presunta incompatibilità del consigliere comunale di minoranza Donato Di Matteo ha aperto il primo consiglio comunale dell’Amministrazione Masci bis. È stato il consigliere Domenico Pettinari a sollevare la questione, «visto che Di Matteo è anche membro del consiglio di amministrazione dell’Aca Spa, azienda consortile acquedottistica». Dopo una pausa, la segretaria generale dell’Ente, Carla Monaco, chiarisce che «in realtà l’incompatibilità non c’è». Si procede con la votazione in aula: 3 favorevoli, 9 contrari e la restante parte non vota.

Dopo il minuto di raccoglimento per il 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio, la seduta consiliare entra nel vivo con la convalida del sindaco e degli eletti: 30 favorevoli e tre astenuti (appartenenti alla lista Pettinari Sindaco).

Il sindaco Carlo Masci comunica alla cittadinanza i nomi degli assessori che andranno a comporre la giunta. Oltre ai già nominati Adelchi Sulpizio e Patrizia Martelli, gli altri sono: Cristian Orta, Zaira Zamparelli, Massimiliano Pignoli, Valeria Toppetti, Maria Rita Carota ed Eugenio Seccia.

Seguirà un altro consiglio nei prossimi giorni. Intervengono i consiglieri comunali di minoranza per commentare le scelte del sindaco o, meglio, la «lunga trattativa alla base della composizione della giunta Masci bis». Il Consigliere comunale Francesco Pagnanelli incalza: «un fatto anomalo, visto che i consiglieri comunali, che già da domani (sabato 20 luglio) saranno assessori, votano un presidente che non sarà il loro presidente».

