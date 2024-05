VIDEO | Elezioni comunali, presentazione della lista Pescara Futura. Masci: "la più longeva della città"

«Fondata nel 1997, Pescara Futura è una lista che ha resistito di più nel tempo, la più longeva della nostra città. Rappresenta una Pescara viva, effervescente, sempre pronta a migliorare. Mi ricorda tutta la mia vita politica, anche se adesso sono in Forza Italia». Così il sindaco uscente Carlo Masci, a margine della presentazione dei candidati al consiglio comunale nella lista di Pescara Futura.

Accanto al primo cittadino, nel comitato di via Parini, c’è il coordinatore Michele Lepore, che ribadisce: «Presentata per prima volta alle elezioni comunali del 1998, la lista Pescara Futura è presente in consiglio da 26 anni e ha intenzione di rimanervi».

In cima alla lista, tra i candidati l’assessore ai Lavori Pubblici ed ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia. Gli altri sono: Adamo Scurti, già consigliere, Mariana Balan, Federica Buccella, Michele Ilio Gino Calvani, Laura Centorame, Claudia Giammaria Ciccotti, Lanfranco De Santis, Luigi Di Alberti, Giampiero Di Biase, Andrea Di Giovanni, Michele Di Marco, Vincenzo D’Incecco Della Torre, Romina Faricelli, Smeraldo Franchini Ferri, Daniela Fidanza, Fabrizio Fragasso, Aleksandra Lazic, Giuliano Mammarella, Marino Marini, Livio Mariunucci, Fernanda Martone, Simona Massacese, Giovanni Micozzi, Patrizia Natale, Maria Francesco Nuvolari, Ionel Oprica, Luciano Pasetti, Riccardo Ponziani, Sisto Rainaldi, Mariacarla Scudieri, Lorenzo Toro.

Copyright 2024 Citynews