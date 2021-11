VIDEO | Viaggio nella pineta dannunziana a tre mesi dal terribile incendio

Siamo tornati sui luoghi del devastante rogo che ha pesantemente danneggiato buona parte della pineta D'Avalos. Sono trascorsi circa tre mesi da quell'indimenticabile primo agosto. Caldo fuori dalla norma, vento, casualità, responsabilità dell'uomo, di tutti questi aspetti si sta occupando la magistratura. Noi ci siamo limitati a fare un giro, con occhio giornalistico ma certamente non tecnico (per quello lasciamo il giudizio agli esperti di patrimonio boschivo) per riprendere le aree chiave dell'incendio. In particolare i comparti numero 4, dove sembrano esserci timidi segnali in cui il verde torna a riemergere, e il comparto 5, pesantemente danneggiato. Senza dimenticare il cosiddetto fosso Vallelunga, in cui c'è anche il ponte con il passaggio della ferrovia a due passi dal parco.

