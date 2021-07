VIDEO | In via Luisa D'Annunzio percorso tattile per non vedenti con ostacolo, disagi anche per le carrozzine

In via Luisa D'Annunzio, nei pressi di una pensilina si ravvisano errori nella gestione del percorso tattile per non vedenti e nell'accessibilità delle carrozzine. Una situazione facile da risolvere, che però si trascina da anni

Ci hanno segnalato questa situazione e siamo andati a verificare. In effetti, è proprio così e pare che vada avanti da anni, nonostante ripetute lamentele.

La zona è via Luisa D'Annunzio, nei pressi dell'Aurum e della pineta d'Avalos. Il percorso tattile per non vedenti (la striscia a terra) porta contro il vetro della pensilina (sia se si arriva da dietro sia se si scende dall'autobus).

Inoltre, con una carrozzina non c'è lo spazio per aggirare la pensilina per cui, se si arriva da dietro non si può passare e prendere l'autobus; se si scende dall'autobus si rimane sotto la pensilina e non si può uscire, perciò si dovrebbe necessariamente percorrere circa 50 metri in strada e raggiungere la prima salita al marciapiede per le carrozzine.

