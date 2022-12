VIDEO | Curiosità ed interesse per la "pagaiata" dei Babbi Natale in Sup organizzata dall'associazione Blue Wave Asd

Ha suscitato curiosità e divertimento la pagaiata di Natale organizzata dall'associazione 'associazione Blue Wave Asd che promuove la disciplina sportiva del Sup, lo Stand up Paddle uno sport che, per quanto ancora relativamente poco conosciuto, sta conquistando moltissimi utenti che amano il mare e l'acqua. Il 24 dicembre scorso. infatti, i partecipanti alla pagaiata si sono vestiti da Babbo Natale ed hanno percorso con la propria tavola da surf o pagaia il tratto di mare fra piazza Le Laudi e il Porto Turistico, attirando l'interesse dei bambini e dei presenti.

L'obiettivo della pagiata, come ci spiega l'associazione da noi contattata, è stato duplice: promuovere questo sport coinvolgendo quanti più praticanti possibili e promuovere l'associazione regalando gadgets e delle prove gratuite:

"Eravamo 16 partecipanti e abbiamo pagaiato da piazza Le Laudi fino al porto turistico vestiti da babbo natale, fermandoci per dare gli auguri ai bambini e le loro famiglie lasciando loro un piccolo dono. Il Sup è un'attività sportiva completamente ecologica che permette di fare attività fisica, in libertà, in qualunque specchio d'acqua. Non necessita di particolari abilità per poter pagaiare in piedi e spostarsi godendo del panorama del mare e della città da un' altra prospettiva. In una città costiera come la nostra è importante coltivare l'amore per il nostro bene più prezioso: il mare. Noi ne siamo profondamente dipendenti, non ci spaventa l'acqua fredda di dicembre e ogni volta che ne abbiamo la possibilità entriamo in acqua per allenarci o per vivere dei momenti ricreativi con chi ha la nostra stessa passione."

