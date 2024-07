VIDEO | Omicidio Christopher, il procuratore Mancini: "criminalità e disagio giovanile hanno subito un'accelerazione"

«La criminalità e il disagio minorile hanno avuto un’accelerazione negli ultimi anni. Non è un dato locale, ma nazionale». Ad affermarlo è il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila David Mancini, che cerca di spiegare quanto sia difficile capire le reali ragioni alla base dell’efferato omicidio di Christopher Thomas Luciani, ucciso a 16 anni da due coetanei. Alla domanda de Il Pescara sul fatto che siamo di fronte a un caso «singolare» il procuratore dice in sostanza che purtroppo non è esattamente così.

«Problematiche che riscontriamo non infrequentemente», precisa. «Le cause sono tante e bisogna anche trovare i giusti rimedi, che però non possono essere esclusivamente quelli repressivi, ma si richiede un intervento di tutte le istituzioni e delle famiglie. Queste ultime devono considerare le attuali criticità vissute dai ragazzi, che non sono le stesse di anni fa. Siamo in un contesto sociale diverso, le difficoltà comunicative ci sono e l’educazione digitale è importantissima perché deve riuscire a trasmettere ai ragazzi la completa consapevolezza che il mondo virtuale non sostituisce la realtà. C’è tanto lavoro da fare». Di qui il riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto in prefettura nella mattina di giovedì 11 luglio. Ma come ci si difende dal web?

«Di certo non si può pensare di fermare il mondo. Internet esiste, per fortuna, ma esistono miliardi di informazioni e bisogna irrobustire chi le riceve, che poi non necessariamente sono solo i ragazzi. Pensate anche agli adulti con le fake news. Bisogna riuscire a dotare il fruitore della rete degli strumenti conoscitivi, utili per capire cosa si sta guardando, dove c’è il bene e dove c’è il male e per capire che la realtà ha bisogno di una compartecipazione che non si può misurare solo con i clic su un cellulare».

