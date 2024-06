VIDEO | Prima prova scritta, le sensazioni degli studenti del liceo scientifico Galilei

I primi a uscire dalla sede di via Balilla del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, nel giorno della prima prova scritta degli esami di maturità, sono Valerio Ranalli e Matteo Di Vito. Hanno terminato pochi minuti prima delle 13. Poco dopo ha concluso la sua traccia anche Edoardo Di Fabrizio. I primi allievi del liceo classico hanno terminato intorno alle 13.15.

Gli studenti intercettati davanti all'ingresso del Galiei appaiono rilassati e sereni. La tensione è ormai alle spalle. Pensano già alla seconda prova, matematica per loro. Matteo ed Edoardo, mercoledì 19 giugno, hanno scelto la traccia su Luigi Pirandello. «Nessuna sorpresa, me l’aspettavo», dice Matteo. «Avevo ripassato e quando ho letto le tracce non ho esitato a svolgere quella per cui mi sentivo più sicuro».

«Ho avuto fortuna, è uscito l’argomento su cui ero abbastanza preparato», afferma Edoardo. «Sono più preoccupato per la seconda prova, perché matematica è complessa. Sono comunque sereno, perché abbiamo studiato tutti».

Valerio si è buttato sul testo argomentativo relativo sulla riscoperta del silenzio. «Ho scelto la traccia che pensavo di poter trattare meglio. Ho avuto modo di esprimere il mio pensiero. Sono tranquillo e mi sento preparato per la prova di matematica».

