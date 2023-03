VIDEO | Masci sul maxi piano di riqualificazione delle strade cittadine: "Interventi e investimenti senza precedenti"

Pescara si prepara a rendere operativo il più grande piano di riqualificazione e manutenzione stradale mai realizzato. A dirlo il sindaco Carlo Masci, che questa mattina 8 marzo all'interno del deposito del settore manutenzione stradale in via Monte Faito, ha illustrato gli investimenti e gli interventi che l'amministrazione comunale ha in parte già messo in atto e che metterà su strada nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Il sindaco ha evidenziato come la questione della manutenzione stradale in una città come Pescara è particolarmente cruciale e delicata da affrontare: si parla di 120 mila veicoli provenienti da fuori città che ogni giorno percorrono le strade che devono dunque sopportare un peso e carico di mezzi senza paragoni in tutto l'Abruzzo:

"In questi mesi ed anni abbiamo dovuto affrontare problematiche ed emergenze sociali ed economiche legate alla pandemia, alla crisi economica ed alla crisi energetica. Senza considerare i prezzi delle materie prime che, in tutti i settori, sono quasi raddoppiati o in alcuni casi triplicati provocando problemi per le ditte che eseguono i lavori di qualsiasi genere. Ora però affronteremo interventi per oltre 100 milioni di euro. Un piano senza precedenti in questa città e che permetterà di rendere in tutti i quartieri le strade più sicure e più scorrevoli".

Masci poi ha spiegato che sono due i grandi filoni in cui verranno divisi gli interventi:

"I lavori di riqualificazione completa delle strade con 78 vie che saranno interessate da interventi su carreggiate, marciapiedi e fognature. Molte situazioni critiche spesso derivano da condizioni obsolete dei sottoservizi: dal gas, alle condotte dell'acqua fino alla fibra internet. Abbiamo suddiviso la città in 4 quadranti, con interventi già fatti nel 2022 ma che per la maggior parte partiranno adesso nel 2023. Trenta chilometri di strade, senza precedenti. Un esempio è quello che stiamo facendo in viale Regina Margherita, e questo avverrà in 78 strade. Poi c'è l'altro intervento altrettanto richiesto che riguarda le irregolarità del fondo stradale con interventi puntuali e mirati: qui abbiamo diviso la città in quadranti attendendo che le temperature potessero salire: l'asfalto a caldo infatti necessita di una temperatura minima di 12/13 gradi. Inizieremo e amplieremo questi interventi con circa 18 mila kg di asfalto a caldo che verrà utilizzato al giorno con due ditte che hanno vinto l'appalto per 200 mila euro più le nostre squadre comunali che io ringrazio e ritengo degli eroi, per un lavoro difficile ogni giorno in strada in condizioni anche difficili"

La città, spiega il sindaco, è stata completamente coperta ricordando che gli interventi più incisivi e importanti necessitano sempre delle autorizzazioni della Soprintendenza, per la presenza degli alberi in strada e interverremo su situazioni che da decenni attendono lavori, come per piazza Alessandrini con il parere favorevole arrivato due giorni fa e che in settimana vedrà partire il progetto esecutivo e il bando. A breve anche in via Doria andremo ad intervenire, una via molto attenzionata con il cantiere che è quasi pronto a partire.

"Situazioni che arrivano da 20 anni di mancata manutenzione, sia superficiale che dei sottoservizi e delle fogne. Noi aveamo crateri sotto i portici in piazza Salotto, una situazione ereditata e inaccettabile per la nostra vetrina della città."

Copyright 2023 Citynews