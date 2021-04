VIDEO | I gestori dei pubblici esercizi in piazza per chiedere la riapertura il 19 aprile: "Siamo in Rianimazione da 8 mesi"

“Vogliamo riaprire” è lo slogan della manifestazione pacifica che si è tenuta in piazza Salotto a Pescara e in contemporanea in tantissime città italiane, collegata alla manifestazione nazionale che la Fipe-Confcommercio alla stessa ora ha allestito a Roma per poi recarsi nel pomeriggio a incontrare il Governo per chiedere la riapertura delle attività.

Presenti i presidenti provinciali di tutte le categorie dei pubblici esercizi e tanti altri associati in rappresentanza delle oltre 500 imprese del settore che aderiscono alla Fipe-Confcommercio Pescara, la federazione dei pubblici esercizi.

