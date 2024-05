VIDEO | Elezioni comunali, Lorenzo Cesa (Udc): "Occorre dare continuità all'azione amministrativa di Masci"

«Garantiamo un forte sostegno a Carlo Masci, come abbiamo sempre fatto. Occorre dare continuità all’azione amministrativa in questa splendida città, farla diventare veramente Capitale dell’Adriatico. Questo è l’obiettivo che ci poniamo come centrodestra». E’ quanto ha affermato Lorenzo Cesa, segretario dell'Unione dei democratici cristiani e di centro, a margine della presentazione dei candidati che compongono la lista Udc, in vista delle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno.

L’incontro con la stampa si è svolto nella mattinata del 28 maggio, a Palazzo di Città, alla presenza di Paolo D’Incecco, segretario cittadino del partito, e del segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, che ha ribadito: «Sosteniamo Masci perché è davvero il sindaco del fare. I cantieri presenti in città dimostrano il suo coraggio e credo che la prosecuzione della crescita di Pescara non debba essere interrotta».

«Con la squadra dell’Udc diamo il nostro contributo. Ricordo che i democratici cristiani in Abruzzo hanno fatto grandi cose nel passato», ha sottolineato Cesa. «Il nostro contributo è fatto di moderazione, buon senso, concretezza e di capacità amministrativa».

Ecco nel dettaglio i candidati.

Roberto Iulianetti, detto Roby, Patrizia Di Michele, Maria Di Carlo, Gianluca D’Incecco, Gabriele Biancone, Fabio Boni, Alessandra Bruni, Rodica Burtaverde, Pierluigi Calderoni, Julio Antonio Calò, Marco Ciarallo, Miriam Ciarallo, Zeila Creati, Elena Dezio, Roberta Di Girolamo, Massimo Minciarelli, Delia Montebello Di Silvestro, Annamaria Negusanti, Paola Patricelli, Pasqualino Pizzacalla, Claudio Ribezzo, Maria Rita Tabet.

