VIDEO | La Notte dei Serpenti, il direttore artistico Enrico Melozzi pensa già alla terza edizione

Il palco che guarda il mare e dà le spalle alla città, 40 coristi e 11 musicisti, sette gli ospiti attesi: Al Bano, Coma Cose, Colapesce Dimartino, Giovanni Caccamo, Noemi, Umberto Tozzi e Filippo Graziani. Queste le principali novità della seconda edizione de "La Notte dei Serpenti", in programma allo Stadio del Mare di Pescara, sabato 20 luglio. L’ingresso è gratuito. Dopo la prima presentazione, avvenuta a Roma, il direttore artistico Enrico Melozzi illustra il programma del concerto, il primo e unico grande evento dell’estate pescarese, nella sala consiliare di Palazzo di Città. Accanto al compositore teramano, oltre al sindaco Carlo Masci, nella mattina di giovedì 11 luglio, ci sono il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

«Una sera, in occasione del festival Dannunziano, ho convinto Marco Marsilio a partecipare a un concerto. C’era proprio Melozzi. Il giorno dopo ricevo una telefonata da parte del nostro presidente, che mi propone di realizzare una manifestazione in cui poter valorizzare la musica popolare abruzzese. Nasce così questo ambizioso progetto e adesso siamo già alla seconda edizione», racconta Sospiri. Melozzi, intanto, pensa già alla terza (dice nell'intervista video).

Al tavolo dei relatori c’è anche il regista Angelo Bozzolini. Grazie a quest’ultimo la Notte dei Serpenti diventerà uno speciale televisivo. Il concerto di sabato sarà replicato su Rai Due, il prossimo 22 agosto, alle 21.05. Seguiranno l’evento anche Radio Rai Uno e Raiplay. La serata di sabato sarà condotta da Andrea Delogu, ma a intrattenere il pubblico e gli ospisti ci sarà anche l'abruzzese Alessandra Relmi, direttrice di Confimi Industria Abruzzo, ma anche attrice.

Stop alle polemiche, sollevate nelle scorse settimane, per via della richiesta di volontari automuniti.

«Eventi come questo devono essere patrimonio condiviso da tutti, non possono diventare terreno di scontro», precisa Marsilio.

«Il nostro obiettivo era quello di risvegliare l’orgoglio degli abruzzesi per la nostra storia, tradizione e lingua e ridare all’Abruzzo quell’identità culturale, musicale e folclorica che sembrava smarrita», dichiara il presidente Marco Marsilio, «e possiamo dire di aver colto pienamente nel segno. La popolazione sta partecipando con entusiasmo contagioso a questa iniziativa, a cominciare da quelli che, animando gruppi folcloristici, bande musicali, cori e gruppi di danza tradizionali, già erano impegnati in questa direzione e ora hanno sposato il nostro progetto. Le prove hanno dato un risultato straordinario, era davvero da brividi entrare nel teatro di Atri e trovarlo aperto dalla mattina alla sera, sempre pieno di gente, ore e ore di spettacolo offerto al pubblico. Non c'erano soltanto decine e decine di cantanti, coristi, ballerini, strumentisti, orchestrali, tutti i posti sono stati esauriti e questo mostra una vitalità culturale davvero molto profonda, che fa bene al cuore».

