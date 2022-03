VIDEO | Domato dai vigili del fuoco l'incendio di via Tirino

Domante dai vigili del fuoco le fiamme che hanno avvolto la centrale elettrica di via Tirino e riaperte le strade chiuse per garantire l'accesso dei mezzi e la sicurezza dei cittadini. I testimoni raccontano di un forte boato e uno scoppio. Tanta paura, ma, fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta. L'incendio ha però fatto saltare la corrente in diverse zone della città e mandato in tilt i semafori della zona. Sono in corso gli accertamenti per capirne le cause.

Copyright 2022 Citynews