VIDEO | Elezioni, Fratoianni (Sinistra Italiana): "La chiarezza della proposta politica è fondamentale per vincere"

«Mi auguro che queste elezioni comunali ed europee possano mettere all’angolo una brutta destra, che sta portando indietro le lancette di questo Paese. Battere la destra è un formidabile programma politico. Una destra che mette sotto attacco i diritti delle donne, che odia la cultura, che considera i giovani una devianza permanente. Una destra che mette al centro l’interesse particolare contro l’interesse generale. Costruire un’alternativa mi sembra un dovere civico, prima ancora che un obiettivo politico». E’ quanto ha affermato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, rispondendo alla domanda de IlPescara sul possibile esito delle elezioni comunali, a Pescara.

Doppio appuntamento per lui nella giornata di martedì 4 giugno, a Pescara e a Montesilvano, per sostenere i candidati del centrosinistra Fabrizio D’Addazio e Carlo Costantini.

«Noi siamo in campagna elettorale in tutte le realtà in cui si va al voto, sia per le amministrative che per le europee, che hanno una posta in gioco ancora più rilevante», ha aggiunto Fratoianni. E alla domanda specifica sulla situazione pescarese, in cui la lista Stati uniti d’Europa corre da sola con il candidato sindaco Gianluca Fusilli, risponde così: «fondamentale la chiarezza di una proposta politica. Basta vedere cosa è accaduto in Sardegna».

