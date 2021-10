VIDEO | Emergenza acqua, il Pd chiede azioni legali

Rubinetti a secco. Un problema non dipeso solo dalla carenza di acqua.

Lo sanno bene i cittadini di Pescara, che ormai da lungo tempo sono alle prese con una problematica disastrosa.

C'è un continuo passare la patata bollente tra un'istituzione e l'altra, senza che la situazione, disastrosa, di fatto migliori.

Gli stessi cittadini chiedono a gran voce l'intervento delle istituzioni, senza sapere bene a chi rivolgersi proprio per la complessità di questa emergenza idrica. Ecco il parere del gruppo consiliare Pd in Regione e al Comune di Pescara: «Occorre intraprendere azioni legali nei confronti dei responsabili. Stiamo parlando di un bene primario come l'acqua; ormai anche al di fuori della nostra regione si parla del caso-Pescara».

