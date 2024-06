VIDEO | Circolo canottieri La Pescara, struttura pronta entro l'anno. I disagi non fermano le gare e la festa per i 100 anni

Il circolo canottieri "La Pescara", dove da febbraio 2023 sono in corso i lavori di recupero e restauro a cura della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio Chieti – Pescara, si appresta a celebrare i 100 anni di attività. Gli atleti, circa 70 in tutto, nonostante i disagi dovuti alla mancanza di una sede, hanno raggiunto traguardi importanti. A riferirlo è il presidente del circolo Umberto Di Bonaventura, che precisa: «continuiamo con le nostre attività, nonostante i problemi evidenti. Siamo riusciti a partecipare a tutte le gare della federazione. Per il secondo anno consecutivo ci siamo aggiudicati il prestigioso trofeo “Coppa Caccialanza”, messo in palio dalla federazione». La struttura dovrebbe essere completata entro l'anno.

«Abbiamo anche aderito ai progetti che riguardano la terapia integrata per le donne che hanno avuto problemi oncologici, per gli over 65 e per chi ha patologie croniche», aggiunge Di Bonaventura. «Senza tralasciare, poi, altri progetti legati al sociale, come “Remare in libertà”, che coinvolge i minori che hanno problemi con la giustizia, e “Studieremo in famiglia, destinato alle scuole».

Nella stagione invernale gli allenamenti si sono svolti sul fiume, in corrispondenza della banchina nord, davanti all’ingresso del circolo. Ora, con l’arrivo dell’estate, gli atleti si sono spostati al mare e come base di partenza usufruiscono il piccolo gabbiotto che si trova poco dopo l’ingresso della Lega Navale. Anche qui non mancano i disagi, per via dei lavori del Waterfront fluviale.

Tuttavia, gli atleti del circolo La Pescara si stanno preparando per i campionati italiani, in programma ad agosto, in direzione dell’arena del mare, nell’area della Madonnina. «Nello stesso periodo ci saranno i festeggiamenti per i cento anni di attività», annuncia Di Bonaventura. «Un traguardo che poche società sportive sono riuscite a raggiungere. Ci auguriamo di tornare presto nella nostra sede, perché non esiste altro luogo idoneo e funzionale per i canottieri».

Era stata inizialmente prevista una durata di 20 mesi per i lavori di recupero, aggiudicati per un importo contrattuale di 1.584.069,33 a favore dell’impresa Alma C.I.S. srl di Pescara. Come precisato dall’architetto Aldo Giorgio Pezzi, responsabile del procedimento, vi sono stati dei ritardi per via dei problemi strutturali. Ora, terminata la fase di consolidamento, il circolo comincia a riprendere la sua forma originaria. Entro l’anno la struttura dovrebbe essere completata. Per la parte esterna, per cui si attende anche un altro finanziamento, l’attesa è più lunga.

Copyright 2024 Citynews