VIDEO | Il questore Misiti nel giorno del ritorno a scuola: "I giovani hanno capito l'importanza della prevenzione per il Covid"

Un decalogo per ricordare ai giovani l'importanza del rispetto delle normative anticontagio.

È quello che è stato consegnato questa mattina, giovedì 24 settembre, dagli agenti della polizia di Stato agli studenti dell'istituto alberghiero Ipssar "De Cecco" in via dei Sabini a Pescara.

Presente anche il questore Francesco Misiti che è stato accolto dalla dirigente scolastica Alessandra Di Pietro.

Misiti sottolinea come i ragazzi, dopo un'iniziale fase di diffidenza all'inizio dell'estate, abbiano capito l'importanza del rispetto delle norme utili a prevenire il contagio da Covid-19 (Coronavirus).

