VIDEO | Rimossi i primi 40 cassonetti stradali nella zona Ovest di Porta Nuova, si parte con il porta a porta

Sono già stati rimossi 40 cassonetti stradali (su circa 170 totali) nella zona P3 di Porta Nuova, finora esclusa dal servizio di raccolta porta a porta, partito a novembre 2023 nelle altre aree dello stesso quartiere a Sud della città.

A riferirlo sono il presidente di Ambiente Spa Riccardo Chiavaroli e il direttore tecnico Mauro Di Lanzo, nel corso di un incontro con la stampa, convocato per fare il punto sull’ampliamento del servizio. Il porta a porta comincia, quindi, nei punti in cui i cassonetti sono già stati smantellati. I cittadini devono conferire in base a quanto previsto nel calendario. Entro la prossima settimana dovrebbero essere rimossi tutti i cassonetti. Chi non ha ancora ritirato il kit, può recarsi presso gli uffici amministrativi di via Raiale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

«Fondamentale anche la Eco-card, che serve per accedere alle isole ecologiche, come quella già inaugurata in via Pepe, a Pescara Sud. Le altre due verranno allestite nelle prossime settimane, nei pressi del Bingo e vicino al centro sportivo Le Naiadi», precisa Chiavaroli. «I tempi dovrebbero coincidere con l’avvio del servizio di raccolta porta a porta in centro, da programmare con la nuova Giunta. Stiamo valutando, siamo pronti tecnicamente, ma in queste ore è in via di composizione anche la giunta comunale. Attendiamo di interloquire con il sindaco e con il nuovo assessore all’Ambiente per definire strategicamente come continuare in questo percorso».

Tra Largo dei Frentani e via Orazio, a Pescara vecchia, verranno realizzeremo delle eco-isole, aperte 24 ore su 24. Sono principalmete rivolte agli esercenti della zona pedonale.

