VIDEO | Ambiente spa punta sulla trasparenza e pubblica le foto giornaliere degli interventi di igiene urbana in città

Proseguono le iniziative di Ambiente Spa, la società pubblica che gestisce il servizio di igiene urbana anche a Pescara, per avvicinarsi ai cittadini e per garantire trasparenza ed efficienza nei propri interventi. È stato infatti avviato un nuovo servizio a disposizione sul sito ufficiale dell'azienda https://ambientespa.net/ dove i cittadini, tutti i giorni, potranno visualizzare le foto pubblicate dai capiservizio delle squadre operative mostrando appunto gli interventi eseguiti. Circa 400 500 foto al mese dunque per mostrare e dimostrare le attività effettivamente eseguite ogni giorno, in tutte le zone della città, per garantire pulizia, decoro e igiene proprio ai pescaresi.

La consigliera delegata Valeria Toppetti ha dichiarato:

"Ambiente spa si occupa quotidianamente dell'igiene urbana della città, svolgendo tutte le attività relative allo smaltimento dei rifiuti, come la raccolta porta a porta in varie aree urbane e di prossima estensione nel centro e nella zona di Porta Nuova, la raccolta con i monoperatori che intervengono sui cassonetti stradali, gli spazzamenti, il lavaggio delle strade, la pulizia della spiaggia, la pulizia delle piazze e dei sagrati delle chiese, la pulizia dei tombini che sono attualmente di numero superiore a 25.000, il ritiro dei rifiuti ingombranti, la pulizia della zone fulcro ad alto rischio imbrattamento, i servizi alle attività commerciali, il volo dei falchi per contenere e contrastare i danni arrecati dai piccioni e molto altro Tutto il lavoro e l'operato dell'azienda viene reso visibile e diventa accessibile ai cittadini attraverso la pubblicazione periodica di foto che ritraggono le attività quotidianamente svolte dagli operatori in cinque aree di intervento individuate."

