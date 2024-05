VIDEO | Motociclisti di Abruzzo on the Road in Grecia per otto giorni: un gemellaggio che promuove anche il territorio

A legare Pescara con Kalamata, in Grecia, è la passione per la moto e per le bellezze dei singoli territori. La missione di Abruzzo on the Road, in programma dal 15 al 22 maggio, è caratterizzata dalla nascita di un vero e proprio gemellaggio. Nella mattinata del 14 maggio, a Palazzo di Città, è stata presentato il tour.

Abruzzo On the Road, con i suoi motociclisti, parte alla volta della Grecia, destinazione Kalamata, per sancire con i colleghi del club “Motoaneeapthtoi” un gemellaggio che si fonda non solo sulla volontà di portare in giro per l’Europa lo spirito della scoperta e la passione per le moto, "ma anche e soprattutto" - precisa l'assessore del comune di Pescara Eugenio Seccia - "l’immagine del territorio pescarese e abruzzese per un’importante occasione promozionale".

L’assessore ha consegnato al presidente Stefano Scagliarini e al direttivo di Abruzzo on the Road una pergamena di benemerenza per l’iniziativa e per l’impegno a favore della città di Pescara. Il prossimo anno saranno i motociclisti ellenici ad arrivare in Abruzzo.

La promozione del territorio è ben visibile anche sulle magliette indossate dai motociclisti (così come si evince dal video) con stampe relative ai luoghi più suggestivi e belli d’Abruzzo.



