VIDEO | A fuoco la centrale elettrica di via Tirino: città in tilt!

Un incendio è scoppiato poco fa alla centrale elettrica di via Tirino. Molte zone della città sono rimaste senza corrente e i semafori della zona sono in tilt. Strada chiusa nel tratto compreso tra via Clitunno e via San Marco. Altissima la colonna di fumo visibile fino a Spoltore, come ci viene segnalato da alcuni cittadini.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

Copyright 2022 Citynews