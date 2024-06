VIDEO | 250 anni Guardia di finanza: screening gratuiti rivolti alle donne, in piazza della Rinascita

Celebrazioni per i 250 anni delle Fiamme Gialle anche a Pescara. La cerimonia militare ufficiale è prevista per la sera di mercoledì 26 giugno, in piazza della Rinascita, quando ci sarà lo schieramento di donne e uomini in divisa, «che ogni giorno hanno il compito di garantire la sicurezza economica e finanziaria della provincia di Pescara, e permettere a tutti il pieno esercizio dei diritti fondamentali», sottolinea il comandante provinciale Antonio Caputo.

Alle 9.30 è stata inaugurata la Cittadella della prevenzione, allestita nella stessa piazza con la collaborazione del personale sanitario della Synergo S.r.l. In tanti si sono recati al presidio ospedaliero "provvisorio" in mattinata. Fino alle 21.30 è possibile effettuare visite mediche e screening gratuiti, soprattutto per prevenire il tumore al seno.

«Una manifestazione dedicata alla città, con la possibilità di effettuare visite gratuite prevalentemente rivolte alle donne, grazie a una partnership tra la guardia di finanza e gli operatori sanitari di Pescara. Siamo quindi a disposizione dei cittadini tutto il giorno con questo presidio medico ospedaliero”, precisa il comandante Caputo.

E per quanto riguarda le attività quotidiane della guardia di finanza aggiunge: «nell’ultimo anno e mezzo abbiamo mantenuto la guardia sempre alta, soprattutto per il contrasto dei fenomeni che minacciano la sicurezza economico-finanziaria del territorio della provincia di Pescara».

Copyright 2024 Citynews