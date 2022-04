VIDEO | Viale Marconi, Pettinari (M5s) e Capodicasa (Gd) dalla parte dei commercianti: "La città muore"

Non c'erano solo commercianti e cittadini sotto il Comune questa mattina per protestare contro la viabilità in viale Marconi e la crisi del commercio che vive la città. A sostenerli anche il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) e Alessandro Capodicasa, segretario dell'Area metropolitana dei Giovani democratici, oltre al consigliere comunale del Pd Mirko Frattarelli. Il progetto di viale Marconi, dichiara Pettinari, “è fallimentare, miope e distruttivo per il tessuto economico e per i commercianti. In viale Marconi non ci va più nessuno e questo è gravissimo. Non avere parcheggi in un periodo di grave crisi economica vuol dire far rinunciare tanta gente che prima andava lì dal proprio artigiano, dal proprio commerciante, dal proprio professionista a non andarci più e questi poveracci sono costretti a chiudere”. La presenza dei commercianti del centro che si sono uniti, come gli esercenti di piazza Muzii, quelli di Corso Manthoné e il comitato della Strada Parco alla protesta, per Pettinari dimostra che Pescara è ormai una “città completamente morta, sporca e non vivibile, c'è un'emergenza sicurezza alle stelle: lo dico da vent'anni e ora qualcuno inizia a credermi. Per cui o l'amministrazione comunale si mette in mento di risolvere i problemi storici o non attrarrà turismo”.

Forte opposizione alla viabilità di viale Marconi e i lavori in corso sulla Strada Parco arriva anche dai Giovani democratici con Capodicasa che parla di “progetti scriteriati calati dall'alto e non condivisi con la cittadinanza. La giunta Masci – aggiunge – sta distruggendo la città con scelte folli. Assistiamo a una desertificazione di quello che è un viale commerciale che si sta distruggendo con una sorta di autostrada – aggiunge parlando di viale Marconi -. Non solo, Masci spinge anche sul commercio online chiedendo di adeguarsi ad Amazon, una follia”. Quindi la Strada Parco il cui progetto è “uno scempio. Si cerca di imporre da trent'anni un progetto che non riesce a inserirsi perché è calato dall'alto e non calato all'interno del tessuto della società. Chiediamo a Masci – conclude li giovane dem - di mettersi attorno ad un tavolo con cittadini e commercianti e ragionare su alternative perché così la città in due anni muore”

