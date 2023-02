VIDEO | Il centrosinistra sulla mancata apertura della rotatoria di piazza Unione: "Gli eventi in città sono le modifiche a viale Marconi"

I consiglieri comunali annunciano una nuova interrogazione urgente per sapere se ci saranno nuove modifiche ad un progetto che l'amministrazione continua a dire concluso, ma che di fatto, denunciano ancora, non lo sarebbe e torna al centro del dibattito anche il problema delle violazioni al codice della strada cui sono costretti gli autisti dei bus

Un'interrogazione urgente arriverà in consiglio comunale e ancora una volta sarà il partito democratica con al centro, neanche a dirlo, quello che è ormai diventato un vero e proprio “caso”: viale Marconi.

Ad annunciarla sono stati i consiglieri comunali del Partito democratico Piero Giampietro, Marco Presutti, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e Giovanni Di Iacovo insieme al consigliere comunale della lista Sclocco sindaco Miko Frattarelli, appresa la notizia che la rotatoria di piazza Unione non aprirà così come a quanto pare quella di via Pepe sebbene pensate e realizzate con la corsia centrale riservata ai mezzi pesanti.

A quanto pare sarebbe complesso fare le manovre anche per il mezzo della filovia che sta effettuando i test per le batterie come riferito ieri dal sindaco Carlo Masci e che proprio su viale Marconi tra le tante strade attraversate, è passato e per questo ora, alla luce del fatto che i lavori sarebbero terminati a dicembre come più volte ribadito dall'amministrazione, chiedono nuovi chiarimenti per sapere, spiega Giampietro, quali saranno e se ci saranno le nuove modifiche. Tutto in considerazione del fatto, precisa, che il collaudo della viabilità è iniziato a dicembre per un cantiere che, tornano a denunciare, in realtà finito non sarebbe.

Ogni giorno dunque una novità su viale Marconi tanto che, ironizza presutti “evidentemente nella città che doveva essere degli eventi, gli eventi sono i cambiamenti su questa strada. Ogni giorno – ribadisce – questa amministrazione pensa a stravolgere quello che aveva pensato. Quindi questa rotatoria – aggiunge riferendosi a quella di piazza Unione – è stata tagliata per essere attraversata. Ora la novità è che non sarà più attraversata dal mezzo di collegamento di massa, ma utilizzata, appunto, solo come rotatoria. L'ennesimo spreco di risorse pubbliche. Ci chiediamo – incalza – quando terminerà questa inesauribile inventiva su questa strada. Quando cioè viale Marconi tonerà ad essere il principale snodo di collegamento e non il laboratorio di sperimentazione di questa amministrazione che ogni giorno decide un nuovo modo per utilizzarla con comprensibile disagio per i cittadini e con crescenti spese a carico della collettività”.

Non solo. Su via Pepe, denunciano, ci sarebbe una scarsità di fondi per cui per ora, sostengono i consiglieri di centrosinistra, quel cantiere non finirà. Sulla questione rotatorie poi l'annuncio delle due che non apriranno rimette al centro un altro tema su cui l'opposizione batte da settimane: le multe a carico degli autisti costretti a violare il codice della strada prendendo multe e perdendo punti alla patente. “Comincia anche a diventare un problema di lavoro per quelli che dovrebbero tutelare la nostra sicurezza e che sì lo fanno, ma dovrebbero poterlo fare in sicurezza per via di colui che gestisce le strade e cioè il Comune dovrebbe garantire e che invece sta accadendo”.

Sulla vicenda delle rotatorie, conclude Presutti con non poco sarcasmo e con un chiaro riferimento alla vicenda del Dup (Documento unico di programmazione) cui ha risposto la stessa amministrazione, una spiegazione ci sarebbe: "Gira voce - dice - che l'errore derivi dal fatto che il progetto sia stato pensato per via Stalingrado a Bolgona e che una volta portato qui non abbia funzionato".

Copyright 2023 Citynews