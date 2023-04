VIDEO | Blasioli (Pd): "Viale Marconi non avrà la pista ciclabile e non se ne capisce il motivo"

La pista ciclabile viale Marconi non ce l'avrà. A sostenerlo con convinzione è il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Blasioli e con lui i consiglieri comunali del centrosinistra. Un'affermazione fatta a margine della conferenza stampa nel corso della quale hanno denunciato la deviazione di 360mila euro di fondi pnrr (3 milioni e 400mila euro il finanziamento complessivo) destinati all'esclusiva realizzazione di 13 chilometri di piste ciclabili. Fondi che saranno invece destinati, hanno riferito, al rifacimento dell'asfalto di corso Vittorio Emanuele annunciando la volontà di informare il ministero della scelta fatta dall'amministrazione.

Proprio quella ciclovia che attraverserà il corso si fermerò afferma Blasioli, in piazza Unione per non proseguire.

“Non c'è nessun ciclabile su viale Marconi anche se dalla camera di commercio e per tutta via Marco Polo e fino a piazza della Marina si farà – afferma -. Solo questo tratto si spezzetta e non si capisce – conclude – perché non venga realizzata la ciclabile su viale Marconi”.

Strada questa su cui come è noto si protesta ormai da oltre un anno con cittadini e residenti costituitisi in un comitato che si è rivolto al consiglio di Stato perché si riveda tutta la viabilità. Consiglio di Stato di cui si attende la decisione. Anche la mancanza di una ciclabile almeno fino ad ora tra chi rassicura che si farà e chi afferma che invece nel progetto attuale messo a terra con i fondi del pnrr della stessa non vi sarà traccia, è sempre stata oggetto di scontro. Uno scontro destinato a quanto pare, a non finire.