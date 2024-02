VIDEO | Università, Comune e Ater per il progetto di rigenerazione urbana di via Rimini a Montesilvano

Riqualificare e rigenerare la zona delle case popolari in via Rimini a Montesilvano con dei progetti elaborati dagli studenti di Architettura dell'università d'Annunzio. Presentata nella mattinata del 28 febbraio l'iniziativa "Un laboratorio per la rigenerazione urbana" alla presenza fra gli altri del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, del presidente Ater Mario Lattanzio, del docente di Architettura Alberto Ulisse, del direttore Ater Gianni D'Addazio e del dirigente settore pianificazione urbana del Comune di Montesilvano Domenico Fineo.

L'obiettivo di questo progetto, che vedrò impegnati come protagonisti diretti gli studenti del dipartimento dell'ateneo pescarese, è riuscire a riqualificare aree pubbliche, edifici e quartieri in modo funzionale, sostenibile e soprattutto utile alla collettività, come nel caso di via Rimini dove l'attività di progettazione degli studenti si concentrerà in particolare, in questa prima fase, nell'eliminazione delle barriere architettoniche come ha spiegato il professor Ulisse, in stretta collaborazione con l'Ater e con l'ente comunale al fine di fornire soluzioni utili per le aree pubbliche attualmente inutilizzate, dei piano terra dei palazzi che attualmente non sono dotati di scale e ascensori in sicurezza per le persone disabili.

Il sindaco De Martinis ha spiegato che questo progetto si colloca perfettamente nell'ambito delle attività che il Comune sta conducendo per riqualificare e rigenerare i quartieri di periferia della città, come avvenuto nel caso del bocciodromo dove è stato messo a disposizione della collettività un nuovo spazio sociale, e anche qui in via Rimini che è una zona spesso al centro dell'attenzione mediatica per problemi di criminalità, degrado e sicurezza questo progetto in collaborazione con l'ateneo e l'Ater servirà per offrire nuovi spazi dove trascorrere del tempo libero in serenità e migliorare la qualità della vita dei residenti degli alloggi popolari con gli interventi che verranno messi in campo

