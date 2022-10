VIDEO | Via del Porto post movida? Una "selva" di bottiglie e bicchieri

Una nostra lettrice ci ha inviato questo video che documenta la situazione post movida in via del Porto, al numero civico 16, nei pressi della movida di Pescara Vecchia:

"Ogni sabato e domenica, di mattina, troviamo questa situazione sotto al nostro palazzo - spiega la donna - Bottiglie e bicchieri vengono abbandonati per terra o lungo il muro. Dove sono le forze dell'ordine? Il sindaco parla di riqualificazione per questa zona, ma la situazione è ormai diventata insostenibile. Noi residenti non ne possiamo più".