VIDEO | La Cgil cancella gli insulti da muri e finestre: "Noi non ci nascondiamo, avanti compatti"

Il clima è sereno davanti alla sede della Cgil di via Benedetto Croce. Sono tante le persone che, a partire dalle 10, sono venute a sostenere il sindacato: iscritti, istituzioni, ma anche cittadini comuni preoccupati per il clima che si respira vista l'escalation di episodi simili ai danni dei sindacati iniziate con quella del 9 ottobre del 2021 alla sede della Cgil di Roma. Preoccupazione che però non intimorisce ed è per questo che stamattina hanno deciso di esserci: per lanciare un messaggio chiaro a chi, come in molti hanno denunciato e continuano a denunciare, “mina la democrazia”.

“C'è' tanta gente che è venuta ad esprimere solidarietà. Qui c'è gente in carne ed ossa non gente che si incappuccia e si nasconde e chi compie questi gesti ingiustificati– dichiara il segretario generale della Cigl Abruzzo-Molise Carmine Ranieri -. Non c'è gente balorda, ma gente seria che frequenta le nostre sedi e con noi decide i percorsi da fare. Tanto è vero – aggiunge - che oggi ripuliremo le scritte della nostra Cgil e metteremo un volantone con scritto 'Cgil aperta' perché è la casa di tutti dei lavoratori e certamente quello che vogliamo dire è che non ci facciamo intimidire da nessuno”.

A fargli da eco il segretario della Cgil di Pescara Luca Ondifero che sottolinea come la presenza oggi di tante persone è un modo per dire “che agli attacchi che ci fanno vili e vigliacchi noi rispondiamo come facciamo da oltre cento anni, stando aperti e dando servizi a lavoratori pensionati e iscritti: alle persone che hanno bisogno. Siamo da quella parte e intendiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e di cui siamo orgogliosi”.



Le istituzioni non hanno fatto mancare la loro presenza. Tra i primi ad arrivare i consiglieri comunali del Partito democratico Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro e Stefania Catalano. Con loro anche il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli. Presenti anche altri sindacati per portare solidarietà. Tra questi la Cgil cui proprio nei primi giorni di ottobre è stata vandalizzata la sede di corso Vittorio Emanuele II sebbene senza scritte di rivendicazione.

“Siamo compatti nella lotta contro chi mina la domecrazia e siamo uniti nel contrastare ogni forma di vilenza soprattuto di chi cerca di contrastare quella che è la via che i sindacati in maniera unitaria stanno portando avanti in un momento di difficoltà del Paese e che la popolazione sta vivendo – dichiara il segretario generale aggiunto della Cisl Lucio Petrongolo -. Continueremo ad andare avanti con le nostre idee e in maniera unitaria per portare avanti le politiche che vogliamo rivendicare”.

Se gli attacchi non intimidiscono la preoccupazione però c'è come conferma Ranieri. “Siamo preoccupati per questi movimenti antidemocratici che non vogliono accettare un pensiero democratico perché la Cgil è un sindacato con oltre cinque milioni di lavoratori fatto di persone in carne ed ossa che ogni giorni si organizzano per la difesa dei diritti dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati”. “E' un brutto segnale – aggiunge Ondifero - che si ripete da un po' di tempo a questa parte. C'è un clima sociale che peggiora nel tempo. Gli attacchi alla Cgil ma anche agli altri sindacati si ripetono ormai da un anno da quando il 9 ottobre fu attaccata la sede nazionale della Cgil. Manifestazioni di no-vax o comunque di chi si nasconde dietro questa sigla per attaccare la casa dei lavoratori. Questo è un presidio di democrazia e di libertà per cui è l'attacco che si fa non è al dirigente sindacale: è un attacco che si fa alle persone che vogliono essere rappresentate per difendere i loro diritti”.

“Alle istituzioni – conclude Ondifero - chiediamo di vigilare affinché certi episodi vengano fermati. Chi è fuori legge deve essere in condizione di non offendere nessuno di non ledere le organizzazioni che democraticamente svolgono il loro compito. Purtroppo nonostante siano passati mesi e ci siano stati diversi attacchi non è stato ancora trovata che è responsabile di quello che accade. Quello che chiediamo quindi, ma sappiamo che stanno lavorando già su questo non solo a Pescara, è di trovare i responsabili”.

