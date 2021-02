VIDEO | L'assessore Verì: "Abruzzo tra le regioni che hanno fatto meglio per i vaccini, monitoriamo i giovani per il contagio"

L'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ha fatto il punto della situazione su andamento dei vaccini anti Covid-19 (Coronavirus) e contagio tra i giovani in occasione dell'inaugurazione degli studi medici e degli spogliatoi per il personale in servizio nella terapia intensiva e sub-intensiva dell'ospedale Covid a Pescara questa mattina, lunedì 1 febbraio.

«Siamo quelli che hanno vaccinato il maggior numero di sanitari e medici. Vuol dire che abbiamo seguito in modo preciso le norme e le raccomandazioni da parte del ministero», dice la Verì, «secondo una elaborazione della Fondazione Gimbe, fatta sui dati del ministero della Salute, l’89% delle dosi di vaccino sono state somministrate a operatori sanitari e sociosanitari: è la percentuale più alta d’Italia che si completa con il 3% destinato agli ospiti delle Rsa e l’8% al personale non sanitario. Sulla prossima campagna di vaccinazione, quella rivolta agli over 80, i fragili e i disabili, l’assessore ha annunciato che si terrà «domani un tavolo di programmazione e valutazione per far sì che venga fuori un calendario preciso. Aspettiamo l’arrivo di nuove dosi. Mi sono sentita questa mattina con referente regionale, e in base a questo e il numero di manifestazioni d’interesse uscirà una calendario».

