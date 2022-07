VIDEO | Pescara nord, urla e schiamazzi della movida alle 4 di mattina

Una residente: "Ogni tanto, dopo le 4, si vede qualche solitaria pattuglia dei carabinieri, chiamata da chi non riesce a dormire e non accetta passivamente la maleducazione dilagante"

Urla e schiamazzi della movida con i residenti di Pescara nord che sono costretti a sopportare tutta questa inciviltà. Una nostra lettrice ha girato questa notte un video per documentare che lungo viale Kennedy, alle 4 di mattina, "si urla come se si fosse al mercato del pesce. Da mezzanotte all'alba è un continuo gridare, suonare il clacson e correre su motorini e moto di grossa cilindrata".

E aggiunge: "Sinceramente ormai al 31 luglio, dopo aver fatto esperienza della maleducazione dei giovani pescaresi, i residenti della zona accanto al lungomare sono rassegnati, visto che ribellarsi e chiedere il rispetto dei limiti di acustica è inutile".

La donna, che risiede in zona, ci fa sapere che "ogni tanto, dopo le 4, si vede qualche solitaria pattuglia dei carabinieri, chiamata da chi non riesce a dormire e non accetta passivamente la maleducazione e il malcostume dilagante", e conclude sconsolata: "Ormai insegnare l'educazione ai figli è diventata una cosa fuori moda".